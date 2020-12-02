Санкт-Петербург, 2 декабря, 2020, 19:42 — ИА Регнум. Некий новый свидетель, который, по словам защиты бывшего доцента Олега Соколова, должен был рассказать суду, что убитая аспирантка Анастасия Ещенко якобы встречалась с оппонентом историка Евгением Понасенковым, оказался выдуманным персонажем, передает 2 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот из микроблога Евгения Понасенкова

Напомним, в начале судебного заседания 2 декабря по уголовному делу об убийстве Анастасии Ещенко защита Соколова просила суд перенести заседание, чтобы пригласить на допрос нового свидетеля. По словам адвокатов, этот человек должен был рассказать суду о том, что Ещенко встречалась с непримиримым врагом Соколова — публицистом Понасенковым — накануне своей гибели от рук историка.

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Судья согласилась допросить свидетеля и продолжила рассматривать дело. Однако спустя некоторое время адвокат стороны потерпевших Александра Бакшеева сообщила, что предполагает, что за свидетеля имеет в виду защита Соколова — это Жанна Рузановина. Она уточнила, что этот свидетель — фейк, несуществующее лицо.

«Если ваш свидетель Жанна Рузановина, то она фейк, выдумка», — сказала суду и подсудимому адвокат Бакшеева, уточнив, что в сети появилось достоверное тому подтверждение.

Оказалось, что на протяжении нескольких дней с Соколовым вела переписку не «свидетельница отношений Понасенкова с Ещенко», а сам Евгений Понасенков. Он, как только с ходатайством выступил адвокат Соколова, в своем твиттере опубликовал следующий пост: «Мистификация века! Я выдумал персонажа и несколько недель вел переписку с расчленителем Соколовым! Этот придурок не просто поверил, но даже был полностью мною очарован!» — написал публицист.

После чего адвокат Соколова Александр Торгашев попросил суд приобщить скриншот данного поста к материалам дела, а сам подсудимый в очередной раз заявил, что Понасенков воспользовался его наивностью, продолжает издеваться над ним и хочет довести его до могилы.

Судебный процесс над Олегом Соколовым продолжится 7 декабря. В этот день должно быть завершено представление доказательств сторонами процесса, а 9 декабря ожидается начало прений сторон.