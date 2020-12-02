Москва, 2 декабря, 2020, 19:26 — ИА Регнум. Экономику Москвы ждут существенные перемены, о чем говорит низкий спрос на коммерческую недвижимость столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря сообщил экономист Василий Колташов.

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Комментируя данные о том, что около трети помещений в торговых и бизнес-центрах простаивают без арендаторов, экономист высказал мнение, что объём коммерческой недвижимости в городе избыточен.

«Рынок недвижимости Москвы переоценен. По этой причине недвижимость будет дешеветь. И решающее значение здесь будет иметь именно офисная недвижимость, которая имеется в избытке. Компании переходят к более экономному варианту использования сотрудников и помещений, более экономному варианту работы — на дому. Это говорит о том, что в экономике происходят важные изменения. Как это будет дальше происходить, сказать сложно, но очевидно, что сложно будет все эти перепроизведенные площади использовать, потому что они в значительной степени избыточны», — сказал Колташов.