Минск, 2 декабря, 2020, 19:10 — ИА Регнум. Указом Александра Лукашенко от 1 декабря свыше 60 представителей различных сфер деятельности удостоены государственных наград. Кроме того, как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, он подписал распоряжение об объявлении благодарности президента 83 представителям различных сфер деятельности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трибунал

Среди награждённых значатся соучастники политических репрессий. В частности, заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско стал «заслуженным юристом Белоруссии». Недавно он приобрёл скандальную известность как комментатор анализа мочи Романа Бондаренко, погибшего в начале ноября от избиения приближёнными Лукашенко при ликвидации оппозиционной символики в одном из минских дворов («Площади Перемен»).

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Начальник управления исполнения приговоров Департамента исполнения наказаний МВД Жанна Батурицкая удостоена почетного звания «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Белоруссии», а прокурор Минской области Сергей Хмарук стал «заслуженным работником органов прокуратуры Белоруссии».

Хмарук известен по сфабрикованному в 2016 году уголовному «делу регнумовцев» («пророссийских публицистов»). Именно он оформлял содержание под стражей трёх белорусских журналистов — авторов ИА REGNUM и других российских изданий Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. В своих публикациях они акцентировали внимание на перекосах политики «белорусизации», опасности распространения русофобии и предупреждали о последствиях, явленных в нынешнем белорусском кризисе. В 2018 году три публициста за конституционно гарантированное выражение своего мнения и критику были приговорены к пяти годам лишения свободы. Эксперты из России и ЕС указали на несостоятельность обвинений журналистов, впоследствии удостоенных премии имени Олеся Бузины.

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Заслуженным работником сельского хозяйства республики стала гендиректор Витебской бройлерной птицефабрики Анна Норкус — более известная как Анна Шарейко (до замужества), арестованная в 2014 году по громкому уголовному делу. Тогда Лукашенко лично санкционировал снятие с неё неприкосновенности как члена Совета Республики (верхней палаты Нацсобрания). По обвинению в коррупционном преступлении при соучастии литовского партнёра Вальдемараса Норкуса её в 2016 году осудили на 2,5 года лишения свободы, амнистировали и уговорили вернуться руководить птицефабрикой, доведённой новым директором до развала.

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Благодарностей президента удостоены замначальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Татьяна Кручко, зампред Мостовского райисполкома Марина Давыдик, главный редактор газеты «Минская правда» Лариса Коршун, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома Александр Ильясевич, председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома Екатерина Музыченко и другие.

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Ранее, 5 ноября Лукашенко провёл в президентском дворце очередную раздачу генеральских погон. Среди прочих погоны государственного советника юстиции 2-го класса получил недавно назначенный генпрокурором Андрей Швед, руководивший в прежней должности начальника Госкомитета судебных экспертиз фальсификаторами государственных экспертиз и «экспертных заключений», соучастниками политических репрессий (в частности, по «делу регнумовцев»). Новые звания, награды и должности получили также соучастники сфабрикованного уголовного «дела вагнеровцев».