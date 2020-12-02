Москва, 2 декабря, 2020, 18:29 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина о том, что ситуация в Белоруссии во время выборов не могла не вызывать обеспокоенности в РФ, поскольку её беспокоят попытки извне вмешиваться в дела стран, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане оставили свои комментарии 2 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

ИА REGNUM Манифестации в Минске, 25 октября 2020 года

"Недавно завели с внуком беседу по поводу событий в Беларуси. Он привёл довод: Лукашенко долго сидит у руля, это и привело к хаосу. Задала ему вопрос: на Украине президент переизбирается каждые четыре года, почему там и хаос, и гражданская война, и бедность? Он ответить не смог», — поделился пользователь LI Kа.

Многие комментаторы ужаснулись не столько факту того, что иностранные государства стараются вмешать во внутреннюю политику Белоруссии, сколько тому, как много деструктивных призывов можно прочитать среди комментариев в интернете по данному поводу.

«Меня, на самом деле, тоже беспокоит ситуация в Белоруссии, потому что без подстрекательств извне беспорядки не доходят до таких масштабов. Понятно, что недовольство у народа тоже растет и накапливается, но для меня, например, очевидно, насколько то же интернет-пространство, что там, что у нас сейчас, захвачено пропагандистскими постами и комментариями, направленными на расшатывание власти. Вообще ничего позитивного не говорится, не обсуждается, и изворачивается только на манер: «ах, как всё плохо и нет демократии, свергайте поскорее». Меня это тоже приводит в ужас», — написала Роксана Г.

По видению некоторых пользователей, проблемы внутри общества и государства рождаются в связи с тем, что руководство стран забывает об интересах своего населения. Данный конфликт и становится благоприятной почвой для вмешательства в дела государства других стран.

«Властям предержащим нужно с уважением относиться к своему народу, а это выражается во внутригосударственной социальной политике, развитии экономики, образовании, культуре, науке, нельзя доводить ситуацию в стране, когда за счёт большинства начинает жировать меньшинство, не сделавшее для страны и народа практически ничего, а лишь транжиря природные ресурсы и пользуясь результатами общенародного достояния, созданного в СССР. Непонимание этого и приводит к революционной смене власти внутри страны или привнесёнными извне цветным революциям», — пишет Николай О.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что необходимо в первую очередь уделить внимание проблемам внутри своей страны, а уже затем высказывать обеспокоенность по поводу соседних.

«Прежде всего, нужно подумать о своём народе и, вообще, о том, что у нас происходит. Наладить жизнь в своём государстве для всех людей, потом беспокоиться о других, если хватит сил», — пишет пользователь Наталия.

Напомним, 2 декабря президент России Владимир Путин заявил о том, что ситуация в Белоруссии во время выборов не могла не вызывать обеспокоенности в РФ, поскольку её беспокоят попытки извне вмешиваться в дела стран.