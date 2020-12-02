Москва, 2 декабря, 2020, 18:02 — ИА Регнум. В Москве до Нового года продлевается режим дистанционного обучения для учеников с шестого по 11-й класс. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

Mos.ru Дистанционное обучение

Ранее данные меры, направленные против распространения коронавируса, действовали до 6 декабря. Согласно указу, их сила продлевается до конца 2020 года — окончания второй четверти.

При этом обучение школьников с первого по пятый класс останется очным.