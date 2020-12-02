Санкт-Петербург, 2 декабря, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Метростроители Петербурга начали проходку последнего участка тоннеля у будущей станции метро «Театральная» на Лахтинско-Правобережной (четвертой) линии Петербургского метрополитена. Об этом сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Объект строящегося метро (слева) и Мариинский театр

Тоннель соединит «Театральную» с ныне конечной станцией «Спасская». На проходку вышла «Петровна» — так в честь основателя Северной столицы Петра I называют щитовой проходческий комплекс, которому здесь предстоит пройти около 800 метров.

Согласно проекту, «Петровна» дойдет практически до «Спасской», где будет разобрана и по построенному тоннелю выдана обратно.

Параллельно в среднем станционном тоннеле станции «Театральная» также продолжается проходка с помощью отбойных молотков и блокоукладчика.

Напомним, Лахтинско-Правобережная — оранжевая — линия метро должна продолжиться от «Спасской» до будущей станции «Морской фасад». Основные горнопроходческие работы ведутся на глубине более 50 метров. Специалисты постоянно следят за состоянием окружающей исторической застройки.

Читайте также: В Петербурге отвергли выход метро на Театральную пл. после жалоб Мариинки

Заметим, ранее на трещины на исторической сцене Мариинского театра жаловался его художественный руководитель Валерий Гергиев.

«Ведется визуально-инструментальный контроль за техническим состоянием здания Мариинского театра по программе, согласованной Министерством культуры Российской Федерации. Работы выполняют две независимые организации: проектный институт АО «Метрогипротранс» и ООО «ГИРО». На основании уже проведенных наблюдений критических неравномерных осадок здания Мариинского театра не обнаружено», — утверждают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Между тем от вестибюля «Театральной» на площади у театра было решено отказаться. Теперь предстоит дополнительно обследовать грунты и строительные конструкции Мариинского театра, после чего будут выработаны рекомендации и предложения для проекта вестибюля и наклонного хода станции.