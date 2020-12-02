Москва, 2 декабря, 2020, 17:53 — ИА Регнум. После отмены ограничений в РФ не следует ждать взрывного роста экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Инфляция ускоряется уже не один месяц. Примерно с мая мы наблюдаем новый виток роста инфляции, хотя с относительно низких уровней. В сентябре-октябре годовые темпы инфляции немного превысили таргет в 4%, и дальше показатель официальной инфляции остановился в комфортной для ЦБ РФ зоне, — сказал Ордов. — В тоже время [исследование], проведенное по заказу Банка России, показало, что «инфляция, наблюдаемая населением», увеличилась с 8,3% в марте 2020 года до 10,7% в ноябре».

Ордов отметил, что опережающий рост цен на продукты питания, как правило, наиболее негативно отражается на кошельках и настроениях наименее обеспеченных граждан.

«Пока инфляция в России и мире не вызывает существенных опасений, так как отмена ограничений не означает переход к взрывному восстановлению экономики, а реальные располагаемые доходы граждан пока только продолжают сокращаться, тем самым снижая потенциальный спрос и негативно влияя на индекс предпринимательской уверенности», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Новикова сообщила, что до конца 2020 года инфляция в России может оказаться намного выше запланированных 3,5−4%.