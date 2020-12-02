Ярославль, 2 декабря, 2020, 17:52 — ИА Регнум. До конца года в Ярославль поступят 30 бывших в употреблении автобусов из Москвы. Об этом в интервью ИА REGNUM и порталу «ЯрНьюс» рассказал мэр города Владимир Волков.

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Автобусы «почти новые» — срок их эксплуатации не более трех лет. Техника поступит в ПАТП-1, которое осуществляет автобусные перевозки в городе.

«Как это все получилось? Друзья из соседнего региона сообщили, что в столице есть техника, которая еще только будет распределена, мы написали обращение, оно должно идти через губернатора. Я сразу пошел к Дмитрию Юрьевичу — помогите, иначе получат другие. Дмитрий Юрьевич лично связался с московскими властями, написал обращение. Дальше нужно было с департаментами все отработать, зарезервировать именно ту технику, которая нужна нам. Наши специалисты поехали в Москву, выбрали то, что получше. И в итоге техника приезжает к нам, она будет направлена в наше муниципальное предприятие», — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Ярославль уже получал из Москвы бывшие в употреблении автобусы, в том числе работающие на газомоторном топливе.