Ярославль, 2 декабря, 2020, 17:41 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области возобновилась работа детского сада «Дюймовочка». Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Уполномоченный по правам ребенка в ЯО Замер температуры в детском саду

Прокуратура вмешалась в ситуацию после публикаций СМИ, в том числе ИА REGNUM, о холоде в детском саду и массовом заболевании сотрудников. Также проверку провел уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области.

Прокуратура установила нарушения температурного режима из-за неравномерности распределения теплоносителя во внутренней системе отопления здания. Учреждение было закрыто с 25 ноября.

«В целях восстановления прав детей межрайонной прокуратурой исполняющему обязанности главы городского округа город Переславль-Залесский внесено представление об устранении допущенных нарушений закона. После вмешательства прокуратуры проведен ремонт внутренней системы теплоснабжения, вследствие чего надлежащий температурный режим в помещениях детского сада восстановлен. С 1 декабря 2020 года деятельность данного дошкольного образовательного учреждения возобновлена», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура обещает привлечь к ответственности виновных должностных лиц.