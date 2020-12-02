Киев, 2 декабря, 2020, 17:30 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский остается политиком с самым большим уровнем доверия от населения страны.

Kyivcity.gov.ua Виталий Кличко

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», обнародованные сегодня, 2 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

По состоянию на конец ноября Зеленскому доверяли 44% респондентов, не доверяли — 53%.

Второе место в «рейтинге доверия» довольно неожиданно занял переизбранный на свой пост мэр Киева Виталий Кличко, которому доверяют 33% и не доверяют — 54%, а еще 2% заявили, что не знают его. Также в первой тройке оказался бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман с показателями 31% и 58% соответственно.

Интересно, что премьер-министру Украины Денису Шмыгалю доверяют лишь 15%, 46% — не доверяют, а 34% заявили, что не знают его. Руководителю офиса президента Андрею Ермаку доверяют 12%, 44% — не доверяют, 42% — не знают его. Спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют 27% и 32% — не доверяют, еще 35% не знают его.

Социологи отмечают, что опрос был проведен 28−30 ноября 2020 года среди 2500 респондентов по всей Украине методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера).