Щелковский район, Московская область, 2 декабря, 2020, 17:25 — ИА Регнум. Территории вдоль рек Клязьма и Уча в городском округе Щелково в Подмосковье планируется наделить особо охраняемым статусом. Об этом 2 декабря сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Maks348 Река Клязьма

С соответствующей инициативой выступили местные жители. Основанием для обращения стал тот факт, что на данной территории сохранились почти не тронутые цивилизацией пойменные и надпойменные участки с лесной и луговой растительностью, а также ценные природные объекты: старовозрастной массив белой ивы, сохранившаяся часть парка «Образцово», усадебные пруды.

«Минэкологии рекомендовало щелковской администрации провести работу по созданию ООПТ местного значения, чтобы хоть немного ограничить здесь хозяйственную деятельность, которая негативно воздействует на экосистемы», — заявил заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин.