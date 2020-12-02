Кострома, 2 декабря, 2020, 17:18 — ИА Регнум. В администрации города Костромы начались кадровые перестановки, свои посты покинули заместитель главы по ЖКХ и зам, курирующий вопросы соцсферы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Администрация Костромы

Заявление об уходе по собственному желанию написал замглавы администрации Марк Красильщик, отвечавший за сферу городского хозяйства и председатель комитета образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Марина Соколова. Оба чиновника занимали свои должности с 2018 года.

Как пояснил ИА REGNUMсити-менеджер Костромы Алексей Смирнов, отставка Марка Красильщика обусловлена тем, что «он ушёл работать в другое место». Сменщику чиновника на посту куратора городского ЖКХ достается непростое наследство. Как ранее сообщало ИА REGNUM в ноябре этого года «ТГК-2» предложило разорвать концессионное соглашение по костромским теплосетям и выкупить их. В ответ администрация Костромы отказала в разрыве концессии.

Временно исполнять обязанности заместителей главы администрации Костромы будут руководитель Управления ЖКХ Ольга Кургинова и первый заместитель председателя комитета образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Ирина Силакова. Кто займёт место ответственных за ЖКХ и соцсферу на постоянной основе, пока неизвестно.