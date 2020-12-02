Москва, 2 декабря, 2020, 17:18 — ИА Регнум. Цифровой рубль создает определенные технические удобства для всех пользователей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Банк

«То есть упрощается система расчетов. Заводится так называемый цифровой кошелек, и через него пользователь ведет все расчеты. И, что немаловажно, цифровой кошелек может быть не в банке. Это некое программное обеспечение, которым можно пользоваться и вести с его помощью все транзакции. Это не банковский счет. Это ваш личный цифровой кошелек, — сказал Колганов. — Вы сами держите свои средства безо всякого банка и можете перекидывать куда угодно — на банковские счета, другому пользователю. То есть не надо будет связываться с конкретным банком. Что это будет означать для банков? Фактически банки будут терять часть средств, которые сейчас находятся на текущих счетах. Депозиты они не потеряют. Чтобы получать проценты, деньги надо держать в банке».

Но банки, как подчеркнул, потеряют часть текущих счетов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, чем цифровой рубль будет отличаться от криптовалюты.