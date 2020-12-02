Нижегородских полицейских подозревают в сговоре с похоронными агентствами
Павловский район, Нижегородская область, 2 декабря, 2020, 17:17 — ИА Регнум. Управление следственного комитета по Нижегородской области возбудило целый ряд уголовных дел против сотрудников муниципального отдела МВД «Павловский», подозреваемых в превышении должностных полномочий.
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По версии следствия, в течение последних двух лет работающие в дежурной части полицейские неоднократно незаконно предоставляли похоронным агентствам персональные данные умерших граждан.
За это правоохранители получали от представителей похоронного бизнеса «вознаграждение» в размере от 3 000 до 30 000 рублей.
Подозреваемых в противоправных действиях полицейских отстранили от исполнения должностных обязанностей. Расследование продолжается.