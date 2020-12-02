Санкт-Петербург, 2 декабря, 2020, 17:34 — ИА Регнум. Петербуржцам придется обойтись без услуг общепита в новогодние праздники. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытые витрины ресторана

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Согласно документу, с 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января рестораны и кафе не смогут работать с 19:00 до 06:00. В настоящее время «комендантский час» для общепита начинается только в 23:00.

Более того, с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года все рестораны, кафе и бары и вовсе придется закрыть. Так власти пытаются запретить горожанам отмечать Новый год с друзьями и коллегами в местах массового скопления людей из-за роста темпов заболеваемости COVID-19.

Исключение сделали для столовых, сервисов доставки и кафе на вокзалах, аэропорту и на заправках. Кроме того, общепит сможет работать на вынос и после комендантского часа.

Другие новые ограничения вступают в силу с 4 декабря. В городе будут закрыты аквапарки и океанариумы, а также музеи, галереи и театры, если они расположены на территории ТРЦ.

Детей до 16 лет с 4 декабря запрещено будет допускать на любые мероприятия в театрах и других организациях исполнительских искусств. С 14 декабря по 15 января также закроют детские кружки.

С 30 декабря по 10 января в Северной столице будут закрыты музеи, театры, галереи, концертные залы. До этого момента, даже если до 18 ноября было продано больше билетов, в залы всё равно нельзя будет впускать больше 25% зрителей. Театрам рекомендовали вернуть полную стоимость билетов пожилым петербуржцам старше 65 лет, а также страдающим от хронических заболеваний.

Заметим, новая волна ограничений введена после того, как на федеральном уровне разгорелся скандал из-за толп на концертах рэпера Басты в Ледовом дворце Петербурга 27 и 28 ноября, где проверяющие из Смольного и Роспотребнадзора поначалу не обнаружили никаких нарушений.