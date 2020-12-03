Москва, 3 декабря, 2020, 04:52 — ИА Регнум. Судостроительный завод «Вымпел», ведущий свою историю с 1930 года, может перейти в дивизион Объединённой судостроительной корпорации. Как получилось, что этот актив вдруг стал «неугоден», выясняла корреспондент ИА REGNUMАнастасия Степанова.

vympel-rybinsk.ru АО «Судостроительный завод «Вымпел»

По имеющимся в СМИ данным, дела у «Вымпела» настолько плохи, что достаться ОСК он может за рубль и решение по его продаже будет принято уже скоро. А что же это за актив? Учрежденный в 1992 году путем реорганизации, «Вымпел» ведет свою историю еще с 1932 года, а управляет юрлицом АО «Концерн Калашников». У завода славная история: на нем выпущено более 30 тысяч кораблей, которые поставлялись на разные континенты, завод выпускает ракетные и патрульные катера, катера специального назначения, гидрографические, буксирные, рыболовные, пассажирские и противопожарные суда. Штат завода — около 1,4 тыс. человек. Но если причина для продажи — плохие финансовые дела, то каковы они?

В отчёте компании за 2019 год указывается на лидирующее положение его в отрасли, с учетом чего департаментом судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России АО «ССЗ «Вымпел» было определено головным исполнителем по строительству на экспорт ракетных и патрульных катеров для различных инозаказчиков. Причем на момент подготовки отчёта велись переговоры по поставке модернизированных катеров проекта 12 418 различным иностранным заказчикам. А выручка от продаж по итогам прошлого года составила почти 7,5 млрд руб., причем это было почти вполовину больше, чем годом ранее. Но рос и минус: накопленный в балансе убыток увеличился до 3582 млн рублей.

Что пытался сделать «Вымпел» для улучшения финансового положения и что из этого не получилось, читайте в статье Анастасии Степановой «Переходящий «Вымпел»: «Калашников» продаст судостроительный завод за рубль?».