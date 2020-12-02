Ново-Огарево, Московская область, 2 декабря, 2020, 16:10 — ИА Регнум. В России открываются четыре новых медицинских центра, построенных Министерством обороны, для лечения больных коронавирусом. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по случаю открытия многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Сегодня мы открываем ещё четыре функциональных медцентра, построенных Министерством обороны, для лечения больных коронавирусной инфекцией», — заявил Путин.

«Два из них начинают работу в Астраханской области, ещё два — во Пскове и Североморске. При этом во Пскове создан первый специализированный детский центр», — указал он.

Чуть позже, но в декабре, войдёт в строй центр в Южно-Сахалинске, отметил президент.

«Как мы планировали, астраханский и псковский центры будут переданы регионам. А в Североморске, а затем и в Южно-Сахалинске — останутся в ведении Министерства обороны», — отметил он.