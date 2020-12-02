Ватикан, 3 декабря, 2020, 01:09 — ИА Регнум. СМИ стало известно высказывание папы Римского Франциска, в котором он заявил об «угнетенных уйгурах». Имеется в виду то самое «признание религиозных гонений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая», которого так ждали от Франциска в Вашингтоне. Станет ли книга папы Франциска шагом к согласию с антикитайской риторикой США или проблема во многом преувеличена, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

U.S. Department of State Си Цзиньпин и Джозеф Байден

Главное дипломатическое достижение Ватикана в его переговорах с Китаем это, по мнению многих экспертов, соглашение с китайским правительством, которое было подписано в 2018 году и пролонгировано в 2020. Теперь же, после того, как стала известна позиция католического предстоятеля по уйгурскому вопросу, достигнутые между Ватиканом и Пекином договоренности могут пошатнуться. Во всяком случае, Китай уже отреагировал на высказывание о «религиозном угнетении», заявив через своего представителя МИД Чжао Лицзяня о соблюдении законных интересов уйгуров.

Но проблема может оказаться шире, чем видится на первый взгляд. Известна полемика, которая развернулась между Ватиканом и Вашингтоном при президенте Дональде Трампе. Может быть, Ватикан хочет показать, что он готов отступить от несогласия с антикитайской позицией США при новом президенте? Читайте статью Станислава Стремидловского «Куда Китай впишет слова папы Франциска об уйгурах?».