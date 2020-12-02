Киев, 2 декабря, 2020, 15:51 — ИА Регнум. 40% граждан Украины не готовы вакцинироваться от коронавируса, даже если вакцина будет бесплатной.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», обнародованные сегодня, 2 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем 55% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной, еще 5% затруднились с ответом.

Если же вакцина будет платной, вакцинироваться готовы 35% респондентов, 57% не готовы, 8% затруднились ответить.

Судя по данным соцопроса, его инициаторы не конкретизировали, о какой конкретно вакцине идет речь.

Опрос проводился 28−30 ноября по всей Украине методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера), было опрошено 2500 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Политический эксперт Сергей Щербина в своем комментарии по итогам данного опроса напоминает, что для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 75−80% населения.

«Учитывая уже названные вслух возможные инициативы цивилизованных стран о введении иммунных паспортов и заявления некоторых авиакомпаний о возможности посадки на рейс со справкой о вакцинации, как вы думаете, чем это дело грозит? Правильно, изоляцией», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что министерство здравоохранения провело переговоры с COVAX о поставке вакцины от коронавируса. В ходе дискуссии был разработан поэтапный план поставки будущей вакцины на Украину. Первый этап — 1,2 млн доз, а в целом Украина рассчитывает получить по этой программе более 8 млн доз вакцины, а остальное докупить и вакцинировать в 2021 году порядка 20 млн человек.

При этом по указанию посольства США официальный Киев даже не рассматривает вариант с закупкой российской вакцины, несмотря на наличие предварительных договоренностей по этому вопросу.