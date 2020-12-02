Нижний Новгород, 2 декабря, 2020, 15:37 — ИА Регнум. 75,9% жителей Нижнего Новгорода выразили недовольство текущим уровнем жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в ноябре 2020 года нижегородским Институтом проблем социального управления.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

По словам директора института Максима Лубяного, «за последние два месяца оценка нижегородцами своего материального положения достаточно сильно изменилась — если в сентябре 54,6% опрошенных считали, что оно почти не изменилось, то уже в ноябре таковых насчитывалось не более 30%.

В то же время число участников опроса, которые считают, что их положение значительно ухудшилось, возросло сразу в четыре раза — с 7% до 29,6%», — подчеркнул он.

Из 1200 жителей Нижнего Новгорода, принявших участие в опросе, 26,9% сообщили о том, что относятся к своему будущему с тревогой и неуверенностью, а еще 13% испытывают перед будущим страх и чувствуют безнадежность.

Спокойно, но без иллюзий воспринимают происходящее 25,6% анкетированных нижегородцев, а оставшиеся 10% смотрят в будущее с уверенностью и оптимизмом.