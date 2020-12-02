Санкт-Петербург, 2 декабря, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Оперативник, который опрашивал историка Олега Соколова по факту убийства аспирантки Анастасии Ещенко сразу после того, как доцента вытащили из реки Мойки, рассказал суду о первых показаниях обвиняемого. По словам свидетеля, тогда мужчина признался, что убил девушку спящей, передает 2 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Объединенная пресс-служба судов СПб. Оперуполномоченный рассказал суд первые показания историка Соколова.

По словам оперуполномоченного Алексея Федорова, первый допрос Соколова состоялся в одном из помещений второго этажа Мариинской больницы, куда он был госпитализирован 9 ноября 2019 года после того, как спасатели вытащили его из Мойки. Он пояснил, что будучи оперативным дежурным, он в тот день пришел в медучреждение для опроса подозреваемого.

Отметим, что ту беседу сотрудник не оформил, потому что на тот момент он уже знал о возбуждении уголовного дела, и общение с подозреваемым должен был оформить следователь. При этом сам опрос фиксировали на видеокамеру мобильного телефона.

Первым делом Федоров решил узнать, каким образом Олег Соколов оказался в воде, и откуда в его портфеле взялись человеческие руки. На что сначала историк заявил, что в воде реки Мойки он оказался случайно, так как увидел плывущий пакет, и его заинтересовало, что в нем.

Вместе с тем свидетель указал, что перед опросом мужчины он узнал у своих коллег, что в квартире Соколова была обнаружена голова убитой аспирантки Ещенко, о чем и сообщил подозреваемому, после чего тот, «немного подумав», рассказал правду.

Так Олег Соколов признался, что руки и голова убитой принадлежат его девушке, с которой он жил вместе больше года. По его словам, 7 ноября во время семейного вечера между ними произошел словесный конфликт, девушка не хотела, чтобы Соколов встречался со своими детьми. После ссоры они успокоились, Анастасия ушла в спальню.

«Поскольку данный конфликт задел Олега Валерьевича, он пошел в другую комнату, где находился обрез малокалиберной винтовки, зарядил в него четыре патрона и вернулся в спальню, где находилась Ещенко. Она лежала на постели, он выстрелил в нее, после чего переместил труп под кровать», — рассказал Фёдоров.

На вопрос, почему он переместил труп, Соколов пояснил, что 8 ноября у него должны были быть гости — морские офицеры, и эту встречу он не хотел переносить. Поэтому он съездил в магазин, чтобы купить инструменты и пакеты, затем принял гостей у себя дома. А вечером того же дня Олег Соколов отнес тело в ванную, где расчленил его, а затем выбросил останки.

«Рассказал об этом он спокойно», — резюмировал свидетель стороны обвинения.

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Напомним, во всех последующих показаниях, которые Олег Соколов давал следователям и суду, мужчина настаивал, что не помнит событий той ночи. Его адвокаты также настаивают, что убийство было совершено в состоянии аффекта на фоне длительного психологического давления. По словам обвиняемого, его и убитую длительное время донимал публицист Евгений Понасенков. Именно его Олег Соколов винит в убийстве Ещенко.