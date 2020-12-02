Новосибирск, 2 декабря, 2020, 15:05 — ИА Регнум. В Новосибирске дольщики микрорайона «Новомарусино» продолжили голодовку даже после общения с представителями региональных минстроя и прокуратуры. Они не готовы прекратить акцию протеста после обещания властей сдать дома в 2021 году.

77metrov.ru Дольщики

«Нам в 2019 году, когда мы были на голодовке, говорили то же самое. Теперь они говорят — до 2021 года. Поэтому мы здесь будем и дальше», — рассказала «Сиб.фм» организатор голодовки и одна из дольщиц Татьяна Жук.

Женщина уточнила, что сегодня утром, 2 декабря, на стройку приехало около 50 человек, днём находится около десяти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт и руководители региональной прокуратуры встретились с дольщиками «Новомарусино». Новосибирские власти заявили, что вопрос о достройке «Новомарусино» будет решён только после снятия ограничений арбитражным управляющим ООО «ДЖН». Эти проблемные объекты микрорайона планируется достраивать с использованием механизма ППК «Фонд» (г. Москва).

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