Ярославль, 2 декабря, 2020, 14:49 — ИА Регнум. Госкорпорация ВЭБ. РФ может стать инвестором Ярославского зоопарка. Об этом в интервью ИА REGNUM и порталу «ЯрНьюс» рассказал мэр Ярославля Владимир Волков. Сумма инвестиций может составить 5 млрд рублей.

City-yaroslavl.ru Ярославский зоопарк

«Пока разговор состоялся, инвестору стало это направление интересно, и дальнейшая наша задача — правильно подать информацию, рассказать, что мы лучшие. Зоопарков в ЦФО всего два — один в Москве и другой — в Ярославле. Такой крупный, как наш — вообще единственный, потому что московский зоопарк очень ограничен, он небольшой, туда можно прийти, три-пять часов потратить, а в нашем можно провести весь и день и еще туда вернуться», — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.

По словам Владимира Волкова, в в зоопарке может появиться дельфинарий. А вот приобретение слона и бегемота глава города считает неэффективным — из-за их прожорливости.

«Слон — я уж чуть-чуть в этом стал разбираться — как и бегемот очень неэффективные животные, потому что на того же бегемота смотрят мало, а ест он очень много, и поэтому на него денег тратится огромное количество, а он их не возвращает. Те же самые птички и мышки уникальные — они более рентабельные», — рассказал Владимир Волков.

Ярославский зоопарк был создан мэрией города к 1000-летию города, средства в это вложили многие предприятия города. Самоокупаемым он не стал, бюджет вынужден субсидировать учреждение. Не раз возникали предложения отдать зоопарк региональным властям, но мэр города считает, что делать этого не стоит.