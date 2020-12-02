Москва, 2 декабря, 2020, 14:46 — ИА Регнум. Совфед отклонил закон о присвоении воинского звания военнослужащему, являющемуся педагогическим работником, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря. Принято решение создать согласительную комиссию и доработать закон.

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Закон был направлен на обеспечение для военнослужащих, являющихся педагогическими работниками военных учебных центров при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, таких же возможностей по присвоению воинских званий, как и военнослужащему, занимающему должность педагогического работника в военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования либо научного работника в военной профессиональной образовательной организации, военной образовательной организации высшего образования или научной организации.

В Совфеде обратили внимание на существенное искажение смысла документа ко второму чтению инициативы в Госдуме.

При доработке после первого чтения текст федерального закона был скорректирован в части установления возможности присвоения такому военнослужащему воинского звания за особые личные заслуги, при этом положения о наличии у него ученой степени или ученого звания были исключены. По мнению сенаторов, нормы федерального закона в новой редакции не имеют однозначного толкования и не вполне отвечают цели разработки федерального закона, в связи с чем требуют уточнения.