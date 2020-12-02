Санкт-Петербург, 2 декабря, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве в 2019 году аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, просит суд допросить свидетеля, который якобы видел накануне гибели девушки, что она встречалась с непримиримым оппонентом Соколова, московским публицистом Евгением Понасенковым.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов (справа) и его адвокат Александр Торгашев

Напомним, именно его обвиняемый считает виновным во всем произошедшем с ним, передает 1 декабря корреспондент ИА REGNUM.

В ходе очередного судебного заседания адвокат обвиняемого Олега Соколова попросил суд отложить заседание на неделю, чтобы пригласить в суд очередного свидетеля защиты. По словам адвоката Александра Торгашева, несколько дней назад они узнали, что этот человек якобы видел, как накануне своей гибели Ещенко встречалась с Евгением Понасенковым.

«Этот свидетель подтвердит, что Понасенков 7 ноября направил Ещенко Анастасию против меня. Что фактически этот человек, по моему мнению, является главным организатором этой трагедии», — обратился к суду Олег Соколов.

По его словам, допросить этого свидетеля необходимо «ради торжества справедливости» и, если этот свидетель не будет достаточно убедителен и не покажет того, что предполагает Олег Соколов — что всё было организовано Понасенковым, — то тогда вина историка будет доказана полностью.

«Умоляю, ради правды и справедливости, если этот свидетель не будет вызван, я буду писать во все СМИ, президенту нашей страны! Понасенков — главный убийца, организатор, надо изобличить его во всём, что он это сделал!», — эмоционально заявил подсудимый.

Против допроса свидетеля ни сторона обвинения, ни сторона потерпевших не возражали.

В свою очередь сторона обвинения попросила суд допросить своих свидетелей — оперативников, которые были причастны к расследованию этого дела, и которым известно об обстоятельствах совершения преступления.

Напомним, Соколову грозит за убийство, совершенное в ночь на 8 ноября 2019 года, до 15 лет лишения свободы.