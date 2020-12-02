Дзержинский район, Калужская область, 2 декабря, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Компания ООО «Мастер Гриб» подписала соглашение о вступлении в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», сообщили 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM в Региональном центре компетенций Агентства развития бизнеса Калужской области.

Фото mastergrib ru Калужские шампиньоны представлены в крупнейших федеральных торговых сетях

Одно из крупнейших в России предприятий по выращиванию шампиньонов расположено в Дзержинском районе. Его производственная мощность — 10 тыс. тонн грибов в год. Компания вышла на рынок в 2019 году, но уже в 2020 году калужские шампиньоны представлены в крупнейших федеральных торговых сетях. Внедрение бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» предполагает увеличение целого ряда показателей, заявили в калужском Региональном центре компетенций. Это позволит ускорить технологические процессы без потери качества, сократить хронометраж рабочего времени на операцию. Реализация полного комплекса мероприятий в конечном итоге поможет увеличить производительность труда и оптимизировать производственные процессы.

Калужская область вступила в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», инициированный на федеральном уровне президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. В 2019 году о готовности провести производственные преобразования заявили 30 предприятий. К концу 2020 году общее число калужских участников должно составить 54. Куратором нацпроекта является Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). В Калужской области оператор нацпроекта — Региональный центр компетенций (РЦК), работающий на базе Агентства развития бизнеса.