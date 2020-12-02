Попытки остановить «СП-2» лишь углубили неприязнь Европы к США и Украине
Берлин, 2 декабря, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Немцы от политических заявлений перешли к поиску практических путей достройки «Северного потока — 2», попытки остановить строительство лишьуглубили неприязнь Европы к США и Украине, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 2 декабря, комментируя информацию о создании в Германии специального фонда для обхода санкций США в отношении проекта «СП-2».
Gazprom.ru
Северный Поток-2
Ранее газета Bild сообщила о возможном создании «Фонда против изменения климата»: немецкие компании будут предоставлять свои услуги через эту организацию и таким образом не будут взаимодействовать с «СП-2» напрямую.
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«Тот факт, что немцы от политических заявлений перешли к поиску практических путей достройки «Северного потока — 2», внушает надежду на скорое завершение собственно прокладки газопровода и введение его в строй. Дальше этот газопровод покажет все свои преимущества для Европы и европейцев. Впрочем, они и сами знают об этих преимуществах.
История с попытками остановить «Северный поток — 2» уже углубила и ещё углубит неприязнь Европы к США и Украине. Это хорошо: тут каждый должен получить по заслугам, пусть и не сразу«, — отметил Михаил Демурин.