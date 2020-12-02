Берлин, 2 декабря, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Немцы от политических заявлений перешли к поиску практических путей достройки «Северного потока — 2», попытки остановить строительство лишьуглубили неприязнь Европы к США и Украине, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 2 декабря, комментируя информацию о создании в Германии специального фонда для обхода санкций США в отношении проекта «СП-2».

Gazprom.ru Северный Поток-2

Ранее газета Bild сообщила о возможном создании «Фонда против изменения климата»: немецкие компании будут предоставлять свои услуги через эту организацию и таким образом не будут взаимодействовать с «СП-2» напрямую.

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« Тот факт, что немцы от политических заявлений перешли к поиску практических путей достройки «Северного потока — 2», внушает надежду на скорое завершение собственно прокладки газопровода и введение его в строй. Дальше этот газопровод покажет все свои преимущества для Европы и европейцев. Впрочем, они и сами знают об этих преимуществах.