Москва, 2 декабря, 2020, 13:52 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон, исключающий страховщиков из системы медицинского страхования в сфере специализированной медпомощи, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

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«Закон представляет собой первый шаг реформирования медицинского страхования», — заявила член Совфеда Галина Карелова, отметив, что закон предполагает обеспечение большей доступности услуг, предоставляемых федеральными клиниками.

Совфед будет вести мониторинг реализации закона. Отчет будет предоставляться ежеквартально.

На Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) возлагаются отдельные полномочия страховщика по организации оказания и оплаты специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой федеральными медцентрами. Порядок установления тарифов на оплату такой медицинской помощи будет устанавливаться правительством РФ в составе базовой программы ОМС.

Кроме того, предусматривается уменьшение нормативного размера средств, предоставляемого территориальным фондом ОМС страховой медицинской организации на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию — не менее 0,8% и не более 1,1% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам (сейчас — от 1% до 2%).

Закон также продлевает на 2023 год срок действия положений в части софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Одновременно продлеваются стимулирующее выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.