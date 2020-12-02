Москва, 2 декабря, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о «заморозке» накопительной части пенсии на 2023 год и об увеличении ожидаемого периода выплаты пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

До 2024 года продлевается практика, установленная с 2014 года. Речь идет о направлении полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы. Таким образом предлагается снизить расходы федерального бюджета в ПФР.

Одновременно Совфед одобрил закон, которым на 2021 год устанавливается ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, продолжительностью 264 месяца.

Как подсчитали в Госдуме, законом «380 рублей в месяц у среднего пенсионера вынимается из кармана каждый месяц».