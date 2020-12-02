Ново-Огарево, Московская область, 2 декабря, 2020, 13:33 — ИА Регнум. Главной проблемой в происходящих в Белоруссии событиях является вмешательство в процессы извне. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Не это беспокоит. Беспокоит действительно вмешательство извне: финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее… надо дать возможность, в конце концов, народам самим разобраться в вопросах, которые представляют для них особый интерес», — заявил Путин.

Он отметил, что в ходе избирательного процесса «довольно часто возникают напряжения и даже конфликты», что само по себе скорее типично для политической реальности, однако внешнее вмешательство недопустимо.