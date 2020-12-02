Москва, 2 декабря, 2020, 13:18 — ИА Регнум. Глава цифровой трансформации является ключевой должностью в сегодняшнем госуправлении. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко после совещания по подведению итогов исполнения поручений президента по организации ЦУР в каждом субъекте РФ до 1 декабря 2020 года.

Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США В цифровом мире

«Президентом озвучена национальная цель — о цифровой трансформации до 2030 года. Поэтому руководитель цифровой трансформации — ключевая должность в системе современного государственного управления. Во всех субъектах назначены руководители. Многие из них уже включились в работу, в том числе помогают запустить в своих регионах единый номер по ковиду — 122. Где-то еще только предстоит наладить работу и взять нужный темп», — сказал Чернышенко.

Ключевой задачей чиновник считает организацию взаимодействия федеральных и региональных РЦТ для обмена опытом.

Чернышенко также подчеркнул, что в ближайшее время будет внедрена рейтинговая система оценки результатов деятельности глав цифровой трансформации в зависимости от уровня внедрения передовых технологий в субъекте РФ.