Ново-Огарево, Московская область, 2 декабря, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Заявление о формировании справедливого мироустройства будет принято на саммите лидеров Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 2 декабря в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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Российский лидер рассказал о подготовке солидного пакета договоренностей, ставших итогом работы ОДКБ в текущем году.

«В их числе — итоговая декларация и заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства», — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что наделение стран, желающих сотрудничать с ОДКБ, статусами наблюдателя и партнера является перспективным шагом.

Совместные усилия по защите правды о Второй мировой войне нужно продолжать, добавил российский президент. Это не только дано уважения борцам с фашизмом, но и чёткий сигнал международному сообществу о сплоченности государств — членов ОДКБ.