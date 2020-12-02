Москва, 2 декабря, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Решение об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днём остаётся за руководителями регионов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Драй ИА REGNUM Пять минут

«Это решение региональных властей», — сказал Песков.

Он напомнил, что официально 31 декабря 2020 года в России является рабочим днём.

Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил главам регионов сделать 31 декабря 2020 года выходным днём.