Ново-Огарево, Московская область, 2 декабря, 2020, 12:48 — ИА Регнум. Трёхстороннее заявление России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху в настоящее время последовательно реализуется. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

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«В настоящее время трёхстороннее заявление России, Армении и Азербайджана от 9 ноября последовательно реализуется», — заявил Путин.

«На линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы. Теперь важно сообща оказать помощь пострадавшим в районе боевых действий людям, оказать помощь в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, с восстановлением разрушенной инфраструктуры, защитой памятников истории, религии и культуры», — указал президент.

По его словам, российская сторона в координации с Ереваном и Баку занимается всеми этими вопросами.

«Естественно, мы заинтересованы в подключении к гуманитарным усилиям всех наших партнёров по ОДКБ и СНГ», — отметил он.