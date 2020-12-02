Москва, 2 декабря, 2020, 12:22 — ИА Регнум. В Госдуме видят риски в снижении возраста для сдачи экзаменов на получение водительских прав.

(сс) avtodekor19rus.ru «Начинающий водитель»

Как сообщало ИА REGNUM, МВД планирует допустить к сдаче экзаменов на права с 16 лет. При этом закон разрешает управлять автомобилем только с 18 лет.

«За два года, которые пройдут до того момента, когда им можно будет сесть за руль, они растеряют те навыки, которые даже могут набрать за время обучения», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Он также обратил внимание на то, что при нынешней системе оценки навыков кандидата в водители идея МВД звучит декларативно.