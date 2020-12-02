Ярославль, 2 декабря, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Бывший глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев не будет работать в мэрии Ярославля. Такие предположения возникли у многих после добровольной отставки Астраханцева в ноябре. Тем более, что в Ярославле вакантны должности первого заместителя мэра и заместителя по градостроительству.

Yarregion.ru Валерий Астраханцев

Мэр Ярославля Владимир Волков, работавший с Астраханцевым в Подмосковном Красково и Переславле, не намерен брать его в свою ярославскую команду. Об этом он рассказал в интервью ИА REGNUM и порталу ЯрНьюс.

«Валерий Астраханцев — я даже не рассматриваю. Если он придет, у нас все места заняты. Он человек опытный, предпринял много усилий в Переславле. Переславль — очень непростой город. Конечно, там надо быть открытым максимально, общаться со всеми людьми. Там люди активные, знаю не понаслышке. Сейчас он уже в режиме свободном. Ярославль точно не рассматривает», — рассказал Владимир Волков.

По словам Владимира Волкова, закрыть вакантные места мешает в том числе пандемия. Чиновникам приходится много общаться, велик риск заражения коронавирусом.

«По строительству уже ряд кандидатов приходили, обсуждали, рассказывали принципы, подходы в работе. Кто-то пугался, сразу уходил, кто-то в наших структурах поработал, но на данный момент дальше никуда идти не хочет, потому что понимает, что ответственность колоссальная. Илья Владимирович Мотовилов функционал строительства курирует. Конечно же, люди нужны, но на данный момент нет человека, который готов работать. Тем более, что мы живем в условиях ограничений, пандемии, у любого человека в голове есть вопросы безопасности, забота о своей семье. Кого-то это сдерживает. Я обратил внимание одного из кандидатов: стройки, нужно выходить, общаться. Ищем, смотрим, решение будет очень взвешенное», — рассказал Владимир Волков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель мэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев был арестован по подозрению в коррупции в январе 2020 года. Первый заместитель мэра Алла Кибец уволилась в июле по собственному желанию.