Киев, 2 декабря, 2020, 12:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто доложил министрам иностранных дел стран НАТО о ситуации в Закарпатской области Украины, где, как считает официальный Будапешт, идут гонения на этнических венгров.

George Chernilevsky Турул — венгерский национальный символ. Скульптура в Ужгороде (Украина)

Об этом сообщает МИД Венгрии, заявление которого сегодня, 2 декабря. цитируют украинские СМИ.

Согласно источнику, Сийярто сообщил министрам, что в понедельник, 1 декабря, украинские спецслужбы провели обыски в штаб-квартире Закарпатской венгерской культурной ассоциации (KMKSZ), которая обеспечивает политическое представительство венгров в Закарпатье, а также в доме президента ассоциации Ласло Брензовича.

Министр выразил мнение, что на Украине происходит «явное запугивание венгров, и разжигание ненависти к венграм остается на уровне политики центрального правительства».

В сообщении говорится, что, с учетом вышесказанного, Сийярто попросил страны НАТО продемонстрировать солидарность с Венгрией и не оказывать давление на Будапешт, чтобы он отказалась от права вето на проведение заседаний совета «НАТО-Украина» на уровне министров.

Между тем, по информации украинского МИД, вечером 1 декабря ведомство вызвало посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдярто на беседу из-за ситуации в Закарпатье.

Согласно источнику, посла принял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который призвал венгерскую строну «избегать шагов и заявлений, которые не соответствуют действительности и создают деструктивное эмоциональное напряжение».

Также Кулеба проинформировал посла, что действия правоохранительных органов в Закарпатской области проходят в рамках полномочий СБУ и не направлены против венгерского меньшинства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в офисах организации «Общество венгерской культуры Закарпатья», её лидеров, а также связанных с ней фондов. Обыски были проведены на основании решения Запорожского суда в уголовном производстве по обвинению в сепаратизме.