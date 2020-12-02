Москва, 2 декабря, 2020, 12:08 — ИА Регнум. России и Китаю нужно наращивать совместные усилия для повышения уровня двусторонней торговли. Об этом 2 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече глав правительств двух стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он напомнил, что главы государств поставили задачу вывести объём двусторонней торговли на уровень 200 млрд долларов.

«Нам надо наращивать совместные усилия по преодолению экономических последствий распространения коронавируса, а для этого укреплять отношения по всем направлениям в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, расширять кооперацию в цифровизации, находить новые перспективные сферы и форматы сотрудничества», — сказал Мишустин.

Также, по его мнению, России и Китаю следует развивать инвестиционное взаимодействие.