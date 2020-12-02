Москва, 2 декабря, 2020, 11:57 — ИА Регнум. Новые строительные проекты в регионах очень медленно запускаются. Об этом 2 декабря заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«То, что немножко цена поднялась — не самое страшное. У нас есть ещё один фактор, который меня серьёзно беспокоит: новые проекты не начинаются в регионах. То есть мы говорим, что это высокодоходный бизнес, но чего же в него никто не идёт?» — заявил Хуснуллин.

«Переход на счета эскроу привёл к тому, что новые проекты в регионах не начинаются. И меня это сильно беспокоит. Как мы 120 млн в год будем строить? Если цена чуть-чуть поднялась, в 30−40% регионов хоть какая-то маржа появилась у застройщиков», — пояснил он.

При этом вице-премьер добавил, что, если исключить путь через сокращение издержек, «только увеличение предложения и появление конкуренции позволит снизить цену» в отрасли.