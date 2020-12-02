Москва, 2 декабря, 2020, 11:51 — ИА Регнум. Недавний рост цен на жильё связан не только со снижением ипотечной ставки, а носит комплексный характер. Об этом 2 декабря заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

«Когда говорят про увеличение цены и говорят, что это ипотека — я говорю, что только из-за ипотеки, это неправда. Давайте правде в глаза смотреть: мы перешли на эскроу-счета. Стоимость денег от 2% до 12% легла в себестоимость строительства. За это кто должен платить? То есть мы за риски заплатили, всё ушло в цены», — заявил Хуснуллин.

«Второй вопрос: из-за ослабления курса рубля у нас валютная составляющая жилья экономкласса составляет 8−10%, в комфортном жилье составляет до 30−40%. За разницу в валюте кто должен платить? Тоже ушло в цену», — указал он.

В-третьих, эпидемия коронавируса серьёзно отразилась на производственных цепочках.

«Где-то поставка сорвалась, где-то строители не вышли, где-то транспортировка, сроки строительства удлинились. За это кто должен платить? Тоже уходит в цену», — пояснил вице-премьер.

«Четвёртое: трудовые ресурсы. У нас к концу года строителей не осталось на стройке. Полтора миллиона мигрантов вымылось, въехать в страну не могут», — отметил Хуснуллин.