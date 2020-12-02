Копенгаген, 2 декабря, 2020, 11:53 — ИА Регнум. Власти Дании приняли решение об ужесточении мер по инфекционному контролю в 17 муниципалитетах, прилегающих к Копенгагену. Об этом сообщила газета Expressen.

Erik Christensen Граница между Данией и Германией. Рудбёл. 2020

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Причина антикризисных мер заключает в том, что скорость распространения коронавирусной инфекции в затронутых муниципальных образованиях выше, чем в среднем по стране. Однако эпидемиологическая ситуация в Дании на национальном уровне также ухудшается. Коэффициент распространения коронавируса в стране увеличился с 1,0 до 1,1.

В ходе пресс-конференции министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике заявил, что прежде всего увеличение распространения коронавируса фиксируется среди молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет. Министр также призвал граждан пройти тесты на COVID-19 до встречи Рождества в кругу близких.