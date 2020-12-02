Москва, 2 декабря, 2020, 12:15 — ИА Регнум. Цены на первичном рынке жилья в Москве выросли в целом на 12%. Об этом 2 декабря рассказал гендиректор Рейтингового агентства строительных компаний Николай Алексеенко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«В Москве цены на первичном рынке выросли на 12%. Если взять типовые однушки — то подорожание произошло на 21%, на типовые двушки — на 19%», — сказал Алексеенко.

По его словам, в 2020 году Москве, несмотря на вводимые ограничения, удалось сохранить свою долю в общих объёмах строительства в России.

«Вероятно, 2021 год обновит рекорды по вводу недвижимости в столице», — предположил Алексеенко.