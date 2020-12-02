Ярославль, 2 декабря, 2020, 11:45 — ИА Регнум. В Ярославской области от COVID-19 умерли ещё три человека. Об этом сообщает региональный штаб. Умерли мужчины 1957 и 1969 годов рождения и женщина 1939 года рождения. Общее число скончавшихся за время пандемии составило 88 человек.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

За последние сутки коронавирус диагностирован у 187 человек, что чуть ниже уровня максимального значения. На инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализированы 2138 пациентов: 735 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 1403 с типичной клиникой COVID-19. Это на одного пациента больше, чем сутками ранее.

Ситуация с коронавирусом в области продолжает оставаться напряжённой, власти призывают ярославцев использовать средства защиты и соблюдать все требования, направленные на борьбу с пандемией.