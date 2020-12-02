Москва, 2 декабря, 2020, 11:30 — ИА Регнум. Государству удалось сохранить стабильную обстановку в стране в период распространения коронавируса и экономического кризиса. Об этом 2 декабря заявила председатель комитета по развитию рынка недвижимости московской «Деловой России» Анна Лупашко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«2020 год начался со смены кабинета правительства РФ. Об этой существенной вехе в жизни страны мало кто помнит. Все что происходило потом — самоизоляция, закрытие школ, паление доходов населения все это было потом. Мы должны признать, что государству удалось справиться с задачей по сохранению стабильности. Государство предприняло ряд мер, которые позволили выжить ряду отраслей», — сказала Лупашко.

По её словам, прежде всего поддержка касалась строительной отрасли, поскольку эта сфера является драйвером всей экономики.