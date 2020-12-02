Пермь, 2 декабря, 2020, 11:23 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, по состоянию на 2 декабря, выявлено 304 случая заражения коронавирусом: 90 человек получают лечение в больницах, 214 находятся дома под меднаблюдением, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,4%, коэффициент распространения — 1. Оба показателя остаются на прежнем уровне.

В регионе отмечен рост суточного показателя выявленных заражений. Напомним, на 1 декабря за сутки было выявлено 298 носителей SARS-CoV-2.

С конца марта в Прикамье зарегистрировано 21 284 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 14 947 пациентов, в том числе 309 — за последние сутки. Суточный показатель выздоровлений превысил показатель выявленных за сутки случаев заражения: 309 против 304.