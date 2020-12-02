Иркутск, 2 декабря, 2020, 11:21 — ИА Регнум. В Иркутской области решен вопрос об избрании меры пресечения для задержанной ранее экс-главы регионального минздрава Натальи Ледяевой. Как сообщает сегодня, 2 декабря, телеграм-канал gorodbratsk, суд вынес решение о об аресте бывшей чиновницы сроком на два месяца.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

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Как уже сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший министр здравоохранения Приангарья Наталия Ледяева была задержана 30 ноября. Предварительно установлено, что экс-глава минздрава вместе со своим сыном и другими заинтересованными лицами путем обмана похитили из бюджета Иркутской области около 25 млн рублей.

Средства предназначались на выполнение госконтракта по поставке средств индивидуальной защиты (медицинских масок, респираторов). По месту жительства экс-чиновницы прошли обыски.

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