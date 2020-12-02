Москва, 2 декабря, 2020, 11:13 — ИА Регнум. По итогам января—ноября 2020 года в России добыто 470,16 млн тонн нефти и газового конденсата, что на 8,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса.

Добыча нефти

По итогам ноября добыто 40,959 млн тонн, что на 11,3% меньше, чем в ноябре 2019 года. Добыча «Роснефти» снизилась на 12,4%, до 15,7 млн тонн, «Лукойла» — на 13,5%, до 5,8 млн тонн, «Сургутнефтегаза» — на 9,4%, до 4,3 млн тонн, «Газпром нефти» — на 8,3%, до 4,4 млн тонн, «Татнефти» — на 13,2%, до 2,1 млн тонн.

В ноябре Россия экспортировала 18,29 млн тонн нефти, что на 12,2% меньше, чем в ноябре 2019 года. С начала года этот показатель сократился на 12,4%, до 213,897 млн тонн.

Напомним, с мая 2020 года действует соглашение ОПЕК+, в рамках которого Россия снизит добычу нефти по итогам годам на 10%.

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