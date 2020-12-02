Ярославль, 2 декабря, 2020, 11:01 — ИА Регнум. Компания «Р-Фарм» приобретет фармацевтический завод компании Teva в Ярославле. Об этом сообщает интернет-портал фармацевтической отрасли «Новости GMP».

Yarregion.ru Завод «Тева» в Ярославле

Завод израильской компании Teva был открыт в Ярославле в 2014 году в индустриальном парке «Новосёлки». Он производит препараты для лечения заболеваний в области кардиологии и неврологии, а также болезней эндокринной системы. Проектная мощность завода — почти 2 млрд таблеток в год.

Сделка о продаже включает в себя соглашение сроком на пять лет, в течение которых «Р-Фарм» будет продолжать в качестве партнёра выпускать препараты Teva в Ярославле. Также компания обязуется сохранить рабочие места для сотрудников завода.

«Мы рады объявить о новой вехе в истории «Р-Фарм» и с нетерпением ждем, когда завод в Ярославле и его сотрудники присоединятся к нашей команде. Комплекс Teva — современное фармацевтическое предприятие, и подобная сделка хорошо согласуется с нашими стратегическими планами по увеличению объемов производства. Группа компаний продолжает расширять портфель продуктов, пополнять его как собственными разработками, так и локализованными препаратами наших партнеров. Наращивание производства позволит сделать эти лекарства доступнее для российских пациентов», — рассказал порталу «Новости GMP» генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

«Р-Фарм» связывают особые отношения с Ярославской областью. У компании есть свой завод в Ярославле. В 2018 году владелец компании Алексей Репик по договорённости с губернатором Дмитрием Мироновым прописался в регионе и перечислил в консолидированный бюджет региона около 1,4 млрд рублей, которые были направлены на дополнительную покупку лекарств и ремонт дорог.