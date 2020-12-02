«Р-Фарм» покупает завод «Teva» в Ярославле
Ярославль, 2 декабря, 2020, 11:01 — ИА Регнум. Компания «Р-Фарм» приобретет фармацевтический завод компании Teva в Ярославле. Об этом сообщает интернет-портал фармацевтической отрасли «Новости GMP».
Завод израильской компании Teva был открыт в Ярославле в 2014 году в индустриальном парке «Новосёлки». Он производит препараты для лечения заболеваний в области кардиологии и неврологии, а также болезней эндокринной системы. Проектная мощность завода — почти 2 млрд таблеток в год.
Сделка о продаже включает в себя соглашение сроком на пять лет, в течение которых «Р-Фарм» будет продолжать в качестве партнёра выпускать препараты Teva в Ярославле. Также компания обязуется сохранить рабочие места для сотрудников завода.
«Р-Фарм» связывают особые отношения с Ярославской областью. У компании есть свой завод в Ярославле. В 2018 году владелец компании Алексей Репик по договорённости с губернатором Дмитрием Мироновым прописался в регионе и перечислил в консолидированный бюджет региона около 1,4 млрд рублей, которые были направлены на дополнительную покупку лекарств и ремонт дорог.