Москва, 2 декабря, 2020, 10:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не проводил личных встреч ни с заразившимся коронавирусом главой Счётной палаты Алексеем Кудриным, ни с ушедшей на самоизоляцию спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, состоявшееся ранее заседание Совета безопасности РФ проходило по видеосвязи, что исключило возможность личных контактов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заразился коронавирусом. Также спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию в связи с наличием личных контактов с человеком, заразившимся коронавирусом.