Красноярск, 2 декабря, 2020, 10:54 — ИА Регнум. В некоторых красноярских школах учеников девятых и одиннадцатых классов переведут на очное обучение. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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«Министерство образования с 7 декабря рекомендует организовать обучение в привычном формате для: учеников девятых и одиннадцатых классов в Красноярске; учеников пятых, девятых и одиннадцатых классов в городах, где эпидемиологическая обстановка это позволяет», — говорится в оперативном сообщении.

При этом дистанционное обучение продолжится в Железногорске, Зеленогорске и Сосновоборске. Причина — нестабильная эпидобстановка. Окончательное решение о формате обучения остаётся за муниципалитетами.

Согласно официальным данным, сейчас более 70% школ Красноярского края продолжают работать в очном режиме. Очно занимаются все ученики с первого по четвёртый класс.